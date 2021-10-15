鹽埕區城中城大火害死46命，嫌疑人黃格格及男友郭姓男子15日移送高雄地檢署複訊，檢方認定黃女在套房內用火不當，依過失致死、失火兩罪向地院聲押禁見，依法最重可處5年。郭男雖提早離開，但身為套房借用人，未善盡管理維護之責，以6萬元交保，晚間親弟弟籌出保釋金前來辦保，郭男大喊「真的很冤枉、我沒有犯罪」。

郭男在候保期間，打了許多通電話，似乎都沒人能幫他籌出6萬元，最後還是自己的親弟弟來辦保，郭男胞弟面對媒體不發一語。

辦保後，郭男在法警帶領下走出法警室，弟弟放任他獨自面對媒體大陣仗包圍，郭男想快步離開卻欲言又止，最後終於忍不住停下來表示「真的很冤枉！」、強調自己「沒有犯罪」，隨即與弟弟攔停計程車離去。

檢方查出，13日深夜，黃女在郭男借來的一樓套房內和其飲酒聊天，疑似為了驅蚊，黃女拿出檀香粉和鐵罐點燃驅蚊。酒過三巡後，黃女和郭男起口角，郭男不爽晚間11點多先行離開，黃女另外找來一男性友人繼續喝酒。

14日凌晨，黃女男性友人先行離開，最後剩下黃女一人。當日2時許，黃女獨自一人打算離去，走之前收拾套房內雜物，疑似未注意罐內檀香粉還沒完全燒完，就直接倒在垃圾桶內就直接回家。

不到15分鐘，套房內煙霧瀰漫，還擴散至騎樓，沒多久套房就爆出火光，一名計程車司機還目睹火苗從房內竄出，火勢一發不可收拾，

消防局為了撲滅城中城大火，總計調派31個分隊、72車145人全力搶救，仍無法阻止烈焰沖天，四處傳出居民的哀嚎求救聲，雲梯車升空要射水又要從陽台拉出求生民眾，現場宛如煉獄，大樓一個半小時左右就付之一炬，造成46死、41傷慘劇。

檢方訊後以過失致死、失火罪將黃女聲押禁見，未來依法最重可處5年徒刑。郭男則因事先離場，與後續引發的火災無直接關聯，但檢方認定他身為套房借用人，未善盡管理維護之責，予以6萬元交保。