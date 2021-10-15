捷克參議院外交、國防和安全委員會通過決議，歡迎外交部長吳釗燮27、28日參加於布拉格舉辦的論壇，引起中國駐捷克大使館不滿。我外交部表示，中國駐館對民主國家議會通過決議進行無理指責訓斥，實無立場，也極不適當，更不被台捷兩國人民接受。

中國駐捷克大使館今天聲明表示，對相關決議「強烈不滿和堅決反對」。這份聲明強調，中國已成為捷克全球第二大、歐盟外第一大貿易夥伴，未來合作前景更加廣闊；希望捷方「不向『台獨』分裂勢力發出任何錯誤信號，確保中捷戰略夥伴關係行穩致遠，更好造福兩國和兩國人民」。

外交部表示，捷克參議院外委會於10月13日就台捷發展關係進行討論並通過決議，外交部表示歡迎及感謝。中國駐館對民主國家議會通過決議進行無理指責訓斥，實無立場，也極不適當，更不被台捷兩國人民接受。

事實上，捷克參議院外交、國防及安全委員會所通過的「支持捷克台灣在創新、貿易及投資的合作」決議，是認同台灣與捷克持續深化合作，並肯定台灣賑助捷克風災、捷克捐贈台灣疫苗等友好互助的作為。上述捷克參議院的決議也表達國會支持台捷人士互訪與諮商，並在經貿、旅遊、人工智慧、網路安全、資通訊、綠能、電動車等領域加強合作，同時支持台灣與歐盟洽簽雙邊投資協定(BIA)。

外交部指出，對於捷克參議院外委會高度肯定台灣實力並支持台捷深化往來，外交部表示誠摯感謝；我方將持續推進雙邊合作，共建台捷互榮互惠的夥伴關係。