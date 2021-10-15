媒體報導，日本首相岸田文雄今天與南韓總統文在寅通話，為岸田上任後兩人首次通話，岸田在通話中要求韓方就前徵用工（日本企業於二戰時強徵南韓勞工）問題做出適當處理。

韓聯社報導，青瓦台發言人朴炅美轉述，文在寅今天傍晚與岸田通話約30分鐘，期間文在寅就前徵用工問題表示，這是起於「對1965年韓日請求權協定適用範圍的法律理解差異」，希望雙方可以透過外交方式解決。

至於慰安婦問題，文在寅強調，雙方應找出受害者可接受、且不會影響外交關係的對策，「考慮仍在世的受害者年紀，兩國能用來解決此事的時間並不多」。

據日本共同社報導，岸田在通話中表示，前徵用工與慰安婦問題使日韓關係陷入困境，並要求韓方就相關訴訟做出適當處理。

兩人也在通話中談及北韓議題，就日韓、美日韓合作達成共識；岸田也就北韓綁架日本人議題，要求南韓提供協助，文在寅則對日本立場表達支持。

岸田與文在寅這次通話是日韓兩國領袖自6月七大工業國集團（G7）領袖會議以來，時隔4個月接觸，也是岸田上任後首次與文在寅通話。岸田4日就任首相時，文在寅曾發賀電，表示希望為兩國具未來性的發展攜手合作。