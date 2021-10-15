帶頭至花蓮無償修復太魯閣號罹難者遺體的「76行者」召集人陳修將涉嫌殺害女友，他報案稱與女友入住彰化埔心1間摩鐵，但女友15日凌晨卻因不明原因滿身是傷陳屍房內，檢警認為陳涉重嫌，說詞交代不清，已將其逮捕；而其22歲女友送醫前已明顯死亡，身上有不明碳味，口鼻滲出咖啡色液體，疑似遭人痛毆。

陳修將疑似與他人有債務糾紛，近日帶著22歲胡姓女友入住埔心鄉某汽車旅館，兩人連續多日住在同一房間，他向警方宣稱，他14日有事外出回到旅館後，發現胡女全身多處傷痕，直到今日（15）凌晨發現對方不太對勁、沒有反應，才趕緊將人送往彰化醫院急救，而胡女在到院前即已沒有生命跡象，急救無效死亡。

陳修將警方宣稱，他14日有事外出回到旅館後，發現胡女全身多處傷痕，直到今日（15）凌晨發現對方不太對勁、沒有反應，才趕緊將人送往彰化醫院急救。（民眾提供）

女友口鼻滲褐色液體染怪味慘死 陳修將否認殺人 送醫畫面曝

溪湖警分局接獲醫院通報後，即成立專案小組追查，下午相驗後召開偵查庭，當庭逮捕陳修將，並解剖胡女遺體釐清死因，不過陳修將否認犯行，檢方認為他的供詞漏洞百出，目前以殺人罪嫌偵辦中；據ETtoday報導，陳修將曾是角頭大哥，經營過賭場、應召站，被判刑7年，直到後來因父親決定洗心革面，踏入殯葬業成為遺體美容師。

此外，陳修將的家人也回應，陳修將近日正準備帶著團隊到高雄城中城火災未罹難者修復大體，不料卻捲入命案；而陳修將載女子到醫院的畫面隨之曝光，只見當時他開車到急診室門口，後面還有一男一女騎車跟上，眾人合力將女子抬上病床，送入急診室裡。