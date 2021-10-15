女星吳婉君在戲劇圈闖蕩多年，從沒有記憶點的小配角，終於藉著這2、3年在本土劇的精湛演出，如今已升格成「本土劇女神」，還被讚為收視保證；吳婉君平時會透過臉書或IG分享私下生活，今（15）日透露自己日常行程，更大方曬出素顏泡澡照，全裸畫面讓人眼睛大吃冰淇淋。

吳婉君今日下午更新IG動態，表示每天張開眼睛後，要做很多事情，包括吃早餐、追劇、吃水果、運動、泡澡、敷臉和吃午餐，笑說「還真沒有時間拿來無聊耶」；隨文也附上一張素顏泡澡照，肌膚狀態保養得相當好，完全不像是已經37歲的女人，白皙臉蛋也因為泡澡看起來紅通通。

但最吸睛的是，全裸泡澡的吳婉君胸前蓋著一條灰色毛巾，露出誘人的鎖骨外，毛巾旁邊隱約炸出她的雪白雙球，若隱若現的樣子火辣指數破表；網友看了都快凍未條，害羞表示，「姊姊妳有事沒事就這麼遜感（性感）好嗎」、「太美麗了」、「這樣是不是太辣了」、「怎麼美成這樣」。

37歲的吳婉君近年在本土劇中都有吃重戲分，把惡女角色完美詮釋也讓觀眾看得又愛又恨；其實她在24歲還是大學生時，就曾參加第一屆《超級星光大道》，進入25強後輸給安伯政，名次止步於第23名。在本土劇爆紅前，吳婉君拍過多年《戲說台灣》，也參與許多大愛電視台的戲劇演出。