知名豪車品牌勞斯萊斯近日在大陸宣傳大翻車，甚至讓「勞斯萊斯下線網紅夫妻爭議視頻」關鍵字衝上微博熱搜榜第二名，引爆熱議。原來勞斯萊斯微博近日PO出了一則找網紅夫婦晚晚、林瀚的試駕影片，意外惹來大批車主不滿，前大陸首富王健林之子王思聰更在影片下方留言嗆：「突然感覺RR很low，以後不會買了。」

大陸「網紅鼻祖」晚晚(雷宛螢)過去曾因為PO出一張范冰冰還沒做好造型的艷壓合照，慘遭批評心機重，近日更因與老公林瀚拍攝勞斯萊斯試駕宣傳影片，惹來大批勞斯萊斯車主不滿，認為這對代言人瞬間拉低品牌格調，王思聰更留言嗆：「突然感覺RR很low，以後不會買了。」

林瀚嗆車主，反遭對方曬出千萬名錶打臉。(取自微博)

更扯的是，林瀚身為代言人竟然還親自下場嗆車主，「你這種發購物發票和發手錶按在車標上的人，可能確實不能理解。」反遭車主曬出千萬名錶打臉：「你有這錶也借我戴戴唄，勞斯萊斯的車算個屁啊！」

隨著車主們怒火越燒越大，勞斯萊斯官方終於在昨(14日)微博回應了，「近日，勞斯萊斯汽車大中華區發佈了一則試駕視頻，引發了大家的關注和討論。作為一個負責任的品牌，勞斯萊斯汽車大中華區認真對待這次事件，誠懇聆聽大家的回饋，決定將該視頻下線。勞斯萊斯汽車大中華區感謝大家的詢問、關注和建議，我們會努力創造更好的品牌體驗。 」