持續研發能有效對應新冠病毒變種的疫苗，是當前新冠肺炎疫苗相關研發趨勢之一。根據俄羅斯媒體報導，該國所研發的「衛星Light」單劑型疫苗，對於Delta變異株的保護力可達70%，作為其他雙劑型疫苗的加強針也很有效。

《俄羅斯通訊社》報導，研發俄國衛星-V（Sputnik-V）新冠肺炎疫苗的加馬列亞流行病學和微生物學國家研究中心，以及承擔其研發費用的俄羅斯直接投資基金會（RDIF），向預印本平台（刊登尚未發表在正式醫學期刊之醫學相關電子出版物的網站）medRxiv，提交了一份關於單劑型「衛星Light」（Sputnik Light）疫苗針對Delta病毒株有效性的文章，預定將會在本周發表。

文內指出，單獨接種衛星Light疫苗後，在接種後的前三個月，對於預防感染Delta病毒株的有效性達到70%。在60歲以下的接種族群中，有效性則達到75%。報導指出，衛星Light的有效性比一些雙劑型疫苗更優越，因為一些雙劑型疫苗在接種後的第5個月，對Delta病毒的保護力下降到不足50%。

除了Delta病毒株具備一定程度的防護力之外，一項針對2.8萬名受試者接種單劑衛星Light疫苗，與560萬名沒有接種疫苗者的資料對比，也發現衛星Light對於預防重症、住院也有更高的保護力。

報導指出，衛星Light疫苗作為其他疫苗的加強針來使用時，其對抗Delta病毒株的有效性與衛星-V疫苗很接近，對預防感染的保護力達到83%，對住院的保護力則達到94%。

而在其他國家進行的試驗中，阿根廷布宜諾斯艾利斯衛生部門證實，衛星Light疫苗對老年人的有效性為78.6%~83.7%。巴拉圭衛生部也發現衛星Light疫苗的有效性達到93.5%。

據了解，衛星Light疫苗使用人類腺病毒血清型Ad26（衛星-V疫苗則是以Ad26為第一成分、人類腺病毒血清型Ad5作為第二成分）。根據在亞塞拜然進行阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）混打衛星Light疫苗的試驗，100%的受試者都產生了針對新冠病毒SARS-CoV-2的抗體，也沒有出現任何接種後不良反應，或是感染新冠病毒的病例。

針對衛星Light疫苗的效用，加馬列亞中心副主任Denis Logunov指出，「Delta病毒是當前最常見也最危險的新冠病毒變種之一。加馬列亞中心所發表的文章指出，在接種衛星Light疫苗數月後還是對Delta病毒有高防護力。這能讓單劑型的衛星Light疫苗成為低疫苗接種率國家的有力解決方案。另也能作為維持現有群體免疫力的加強針。」

RDIF的負責人Kirill Dmitriev向《路透》說明，他預期衛星Light疫苗未來將會成為俄羅斯主要的新冠肺炎疫苗。他指出，今年內預計將會生產7億劑衛星-V以及衛星Light疫苗，其中約有5成都是在國外製造。

Kirill Dmitriev指出，原本RDIF在幾個月前就期待衛星-V疫苗能獲得歐盟藥品管理局（EMA）以及世界衛生組織（WHO）批准，但是花費的時間比想像更長，導致這款疫苗無法在更多國推廣。有外媒報導，WHO指出對衛星-V疫苗的核准手續目前被擱置。

Dmitriev表示，他們已經將衛星-V當中使用的兩種成分遞交單獨的申請，因此預計在衛星-V疫苗獲得WHO或是EMA批准時，衛星Light疫苗將有望同時獲得批准。當前衛星Light疫苗已經在15國申請註冊，他樂觀預期下個月將在30個國家獲得批准。