王靜瑩在《鱷魚》中飾演柯震東的媽媽。（双喜提供）

台片《鱷魚》由金馬新人柯震東、金馬影后李心潔、金馬影帝李康生主演，千萬票房導演陳大璞執導，是部卡司含金量超高的動人愛情電影，除了主演外，演員更是各個臥虎藏龍，包括人氣導演鄭有傑、林暐恆（阿Ken）「導演挺導演」惺惺相惜跨刀客串，分別入圍金馬、金鐘的男星巫建和、侯彥西，金鐘主持人夏于喬，新生代演員楊懿軒，甚至是久未在螢光幕前現身的藝人王靜瑩，也都特地加盟演出，星光熠熠的綠葉們表現亮眼又搶戲，讓這部電影更加有看頭。

去年以《親愛的房客》入圍金馬獎最佳導演的鄭有傑，親自上陣力挺陳大璞導演，轉換演員身分飾演議員的幕僚趙特助，與同是議員辦公室主任的李康生上演出笑裡藏刀的諜對諜戲碼，與李康生初次合作的對手戲也令他印象深刻 ，直讚「康哥節奏感很獨特，光靠有力的眼神就能演戲了。」另一位主持、戲劇、電影三棲的林暐恆（阿Ken），去年自編自導的首部電影《練愛iNG》獲得佳績及好評後，這次又發揮變色龍功力，在《鱷魚》飾演王警官，跟李心潔有不少對手戲，讓他直呼超感謝陳大璞導演讓他跟影后女神對戲，不枉費他特地來相挺，也覺得回歸演員身份很幸福。

曾入圍過金鐘獎的新生代演員男星侯彥西，近年來影視作品不斷，他這次飾演柯震東的辦公室前輩小侯，在議員服務處地位僅次於李康生演出的劉主任，非常積極向上、有熱血，但當他發現李康生開始看重柯震東時，便開始吃醋刁難成為「機車小主管」，跟柯震東曾經在《那些年，我們一起追的女孩》建立好交情，這次再度合體，他稱柯震東「表演變得更鬆了，我們也常在片場即興演出，加碼一些小動作」。而他與李康生則是繼《樓下的房客》後再一次合作，因為電影中他的角色十分崇拜李康生飾演的劉主任，特意將自己的角色增添一些「陰柔感」，希望觀眾能看出他的用心。

二度榮獲金鐘男配角獎殊榮，更以《陽光普照》入圍金馬影帝的演技派男星巫建和，年紀輕輕演技早已備受肯定，這次他也跳脫以往溫和形象，演出惡狠狠的黑社會小弟的頭頭「河馬」，不但找李心潔的碴，更兇狠打斷柯震東的手骨，跟李康生飆戲也讓他直呼過癮，笑說這次還特地留長髮，就是想打破以往形象。飾演巫建和小跟班的楊懿軒，身為新生代演員的他，把無膽的小流氓模樣詮釋得淋漓盡致，最後一槍到底開在哪裡，也成為大家看完電影後熱烈討論的話題。

近幾年鮮少出現於螢光幕前的名模王靜瑩，淡出演藝圈學習新技能，赴日本學藝取得法國藍帶東京校高級甜點證書，這次為了《鱷魚》難得露臉客串，飾演柯震東的媽媽，高䠷性感的身影以及超放得開的演出，儘管只有一場戲，是非常吸睛的「嬌點」，名模身材也讓柯震東對於與她的對戲印象深刻，一樣高䠷的兩人演起母子十分有說服力。而在電影開頭雖然只有出現短短幾秒鐘的夏于喬，但十分吸睛的她重要的詮釋了柯震東飾演的小魚因選擇不同所迎接的人生，被譽為最讓人「印象深刻」的段落之一。