陳其邁(右)當年上謝志偉(左)節目砲轟胡志強影片，被網友翻出質疑雙標，但該片段如今已遭電視台下架。(圖／影片截圖)

高雄鹽埕城中城大樓大火奪走46條人命，市長陳其邁雖二度鞠躬道歉，但過去嗆時任台中市長胡志強該為夜店大夥下台影片被挖出狂酸「暖男迴力鏢」，不料網友發現影片稍早已被電視台悄悄下架，對此新黨台北市議員侯漢廷大罵該媒體可恥、墮落，怒轟「你是陳的狗還是太監」。

2011年3月6日，台中阿拉夜店大火造成9死，當時陳其邁在現任駐德代表謝志偉主持的「頭家來開講」中痛批胡志強應該下台負責，監院沒彈劾胡志強也應該關起來，還嗆「我請教一下，死幾個胡志強才要負責？」，事後陳其邁還在臉書分享此段影片。未料該集節目已遭民視悄悄下架，無法閱覽。

侯漢廷在臉書PO文，表示客觀來說，大火若非市府明顯過失，市長自然不用下台，但陳其邁當時以高標準痛批胡志強，如今拿什麼臉面對市民。隨後他話鋒一轉「我更要批評民視」，砲轟才剛被網友翻出當年影片，民視就立刻把影片下架「和諧」，幸好網友已經備份。

侯漢廷重話抨擊民視「可恥、墮落、自我作賤」，難道媒體是陳其邁養的狗或是太監？媒體職責竟變成幫政府刪除不利資訊、洗腦人民，然後在晚間政論節目力挺陳柏惟、批評鄭麗文，他大罵全程一個半小時的節目，竟完全沒提到城中城大火，完全不關心高雄災情，忙著刪除歷史、忙著攻擊政敵。

侯漢廷文末表示，公安問題須檢討，但是政媒合一、政客雙標才是台灣禍害的最大問題。