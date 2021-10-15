英國廣播公司（BBC）和天空新聞網（Sky News）報導，英國保守黨國會議員顏敏時（David Amess）今天在他英格蘭東南部選區參加活動時，遭人捅了好幾刀。

當地警方沒有提到顏敏時的名字，但證實因為發生持刀傷人案，有人打電話報警。

警方表示：「案發不久後一名男子遭逮捕，我們沒有追緝其他人。」

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