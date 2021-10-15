英國保守黨議員遭人持刀刺傷 嫌犯落網 21:512021/10/15 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 英國保守黨國會議員顏敏時在他英格蘭東南部選區參加活動時，遭人持刀攻擊。（圖／美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國廣播公司（BBC）和天空新聞網（Sky News）報導，英國保守黨國會議員顏敏時（David Amess）今天在他英格蘭東南部選區參加活動時，遭人捅了好幾刀。 當地警方沒有提到顏敏時的名字，但證實因為發生持刀傷人案，有人打電話報警。 警方表示：「案發不久後一名男子遭逮捕，我們沒有追緝其他人。」 《國際產業》追捕榮耀 美議員再提封殺黑名單 前新北市議員王建章涉詐百萬助理費 遭羈押禁見 #英國保守黨 #顏敏時 #遭人 #議員 #持刀刺傷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 前新北市議員王建章涉詐百萬助理費 檢方聲押禁見 12:072021/10/15 社會 藍營議員至火災現場獻花致意 譴責市府不重視危樓安檢 12:242021/10/15 政治 英國脫歐與北愛貿易僵局 歐盟提議減少邊境檢查 07:192021/10/14 國際 英國考慮解除日本食品進口限制 日相盼含括福島 10:032021/10/14 國際 城中城火災釀憾事 議員呼籲立即清查改善台中老舊危樓 12:382021/10/15 生活 員工是城中城惡火受災戶 議員曝老闆一暖舉感動網友 08:092021/10/15 政治 高雄城中城大火 美議員表達哀悼為傷患祈福 06:102021/10/15 國際 北市無法預約混打 議員憂接種AZ不良反應者第二劑恐成疫苗孤兒 17:182021/10/15 生活 高雄城中城大火 藍議員：用一句話總結 就是官僚殺人 21:422021/10/15 政治 議員再爆 又1家醫院登錄過期AZ 04:102021/10/15 地方新聞 陳其邁嗆胡志強下台影片沒了！遭電視台火速下架 議員痛罵墮落 21:472021/10/15 政治 國際熱門新聞 韓7歲女童手繪《魷魚遊戲》場景 網驚呼：「看到背都涼了」 - 國際 孟晚舟換回2公民 加總理一席話曝對陸態度變了 - 國際 CNN：陸大批軍機頻擾台 兩岸好緊張 他們沒在怕 - 國際 戴琪：美對WTO爭端解決機制立場改變 - 國際 - 中央社 麥當勞員工大爆得來速秘密 網嚇壞：不去了 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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