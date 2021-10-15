U23代表隊由總教練陳俊明領軍。（中華足協提供）

中華男足11日結束亞洲盃資格附加賽對印尼的兩回合賽事，吳彥澍、林明偉與梁孟昕3位好手卻未隨隊歸國，而是在泰國多待了3天，今晚才從曼谷搭機離境，要與從桃園機場出發的U23代表隊在吉爾吉斯會合，力拚27日開踢的U23亞洲盃資格賽。

踢完亞洲盃資格附加賽後，一直待在泰國武里南的吳彥澍笑說，還好有中華足協祕書長方靖仁帶領3人，「不然我們可能是失蹤人口了！」雖然這幾天沒有跟著大部隊，吳彥澍強調飯店有健身房，至少體能上還能保持比賽狀態。

方靖仁今天才帶著吳彥澍、林明偉與梁孟昕，從武里南搭了5.5小時的車子到曼谷，準備搭機經杜拜轉機到吉爾吉斯。方靖仁透露，考量染疫風險不敢搭泰國的國內班機，只好拉車辛苦一點。

吳彥澍、林明偉與梁孟昕對印尼的第2回合都先發上陣，對於U23代表隊更是不可或缺的戰力，但因疫情一回台就得隔離14天，將使3人缺席U23賽事。然而3人一直滯留泰國也無法正常訓練，想要提前入境舉辦U23資格賽的吉爾吉斯，在疫情肆虐下更是困難重重。

中華男足U23代表隊15日晚間飛往吉爾吉斯前，於桃園機場合照。（中華足協提供）

吉爾吉斯原本只允許參賽球隊最早24日抵達，足協與其協調了3周之久，先隨成年國家隊出征的方靖仁，在泰國武里南也忙著聯繫此事，最後才爭取到能提前10天入境。由總教練陳俊明領軍的其他U23成員，今晚也從桃園搭機啟程，預計比3位國家隊好手提早3小時抵達吉爾吉斯。

U23亞洲盃明年6月在烏茲別克進行，資格賽中華隊原本與香港、越南、緬甸分在I組，後來北韓退賽，亞足聯（AFC）重新抽籤後，香港被移至K組。I組賽事原於台灣進行，但主辦權被取消後移至於吉爾吉斯，中華隊將於27日首戰越南、30日對陣緬甸，分組第1直接晉級會內賽，戰績較佳的4支分組第2也能拿到出線門票。

北市大好手馮少祺（中）今年曾隨南市台鋼到香港參加亞足聯盃。（中華足協提供）

陳俊明行前表示，經過3次的集訓還有友誼賽的安排，目前U23代表隊的狀況不錯，都能執行出教練團擬定的戰術。雖然原本的主場作戰因疫情狀況變成客場出賽，但相對也讓一些球員能有出國征戰的經驗，選手們都很期待對上越南與緬甸兩支隊伍，特別是越南的實力跟水平，作戰方針上也有針對首場對上越南做調整，也希望球員能透過與對手的對戰提升自己。

除了3名國家隊好手，可踢左後衛、左中場的馮少祺今年5月曾隨南市台鋼到香港角逐亞足聯盃，國際賽經驗較佳。他表示很期待這次去參加國際賽，集訓的天數很足夠，團隊體能跟彼此的默契都有提升，對於跟越南隊的交手特別興奮，希望大家可以貫徹教練團設定的戰術，在國際賽展現充足信心，拿下會內賽資格。