高雄城中城火災事故，造成46死41傷，國泰人壽晚間統計顯示，國壽保戶中已有7死、10傷，國泰志工人壽已在第一時間給予關懷，並陸續給付逾246萬元的理賠金及慰問金；南山人壽也更新理賠數據，從事故傷亡最新名單中，已知有2名不幸身故、4名傷者為南山人壽保戶，身故理賠金額約164萬元。

富邦人壽在掌握這起重大事故傷亡名單，截至今傍晚為止，傷亡名單中共有1名身故、4名傷者為富邦人壽保戶，遠雄人壽在災情發生第一時間已責成相關人員成立「關懷應變小組」，截至目前確認有1名保戶身故，2位傷者；全球人壽也掌握到1名保戶身故。

富邦人壽表示，已於第一時間成立「關懷應變小組」，除了啟動多項緊急關懷服務措施，亦提供保戶關懷慰問金，不幸身故每人10萬元、入住加護病房6萬元、一般病房2萬元、受傷未住院5000元以表關心；遠雄人壽也對事故不幸之罹難保戶發放5萬元慰問金，並提供快速理賠服務，全力協助渡過難關。

目前已知國泰產險保戶有2人受傷住院，已派員將慰問金親自交付傷者家屬，後續也將協助民眾各項醫療給付及相關理賠申請，並提供必要協助。

全球人壽提供4大關懷服務措施，包括「主動快速理賠」、「續期保費緩繳3個月」、「保單借款利息緩繳6個月」及「申請補發保單免收手續費」等，以協助保戶度過難關，祈願傷者早日康復，與家屬盡快度過難關。