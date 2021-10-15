根據外媒報導，受到晶片荒持續延燒與中國大陸缺電衝擊，豐田汽車在最新產能計畫中，將11月全球汽車產能目標再度削減15％，相當於15萬輛汽車。

豐田在周五（15日）發布聲明指稱，「我們目前依然面臨部分零組件短缺情況，而且無法彌補先前汽車產能下滑。因此我們針對11月的產能計畫已經進行調整」。

該日本汽車大廠表示，11月國內汽車產能預料將會減少約5萬輛、至於海外汽車則將減產10萬輛，預料總產能將介於85到90萬輛，原本該公司最早設定的11產能目標為1百萬輛。去年同期豐田的全球汽車產能約為83萬輛。

然而這也是該日本汽車大廠繼9到10月將汽車產能目標大舉下修4成以後，再一次作出減產的決定。豐田先前調降產能主要是因為當時東南亞的新冠肺炎疫情加劇，馬來西亞與越南工廠因此被迫關廠，導致汽車零組件供應鏈因此嚴重受阻。

然而在晶片與零組件吃緊情況尚未獲得紓緩之際，隨之而來中國大陸又爆發停電與缺電危機，更使得供應鏈打結的問題雪上加霜。

不過根據豐田內部人士透露，隨著疫情有趨緩跡象，該車廠希望在12月產能得以全面恢復正常，甚至可以透過增產方式，來彌補先前減少的部分產能。因此它已要求東南亞零組件供應商開始提高產能，但也有消息來源指出，不確定因素依舊存在，例如晶片供應不足問題迄今仍不見起色就是其中一項隱憂。因此豐田能否在12月一如預期提高產能，也成為外界關注的焦點。

總計從9月到11月這段期間，豐田減產的汽車數量約為91萬輛。

今年9月，該車廠曾下修到明年3月底為止的年度汽車產能目標為9百萬輛，其調降幅度約為3％，約等於30萬輛汽車。但基於成本減少將抵銷汽車銷量下滑，該公司依舊維持全年獲利預測不變。