如果另一半薪水高，但是沒有存款，妳能接受嗎？一位女網友表示，在科技業工作的男友年薪約160萬元，但是因為卻有一個壞習慣，導致他至今存款仍是0元。對此，女網友直呼心很累，想到雙方已論及婚嫁，卻擔心對方未來會賠光資產，正猶豫是否該為此放生。

原PO在網路論壇Dcard表示，男友是科技公司的前端工程師，年薪約160萬元，不過至今存款卻是空蕩蕩，原因是他只要領到薪水，扣掉生活費用後，就把所有錢拿去「當沖」股票。每次都是中間先賺一些，再全部賠光。

原PO表示，男友只要領到薪水，扣掉生活費用後，就把所有錢拿去「當沖」股票，至今都沒有存款。（示意圖/達志影像/shutterstock）

原PO建議男友應該試著穩穩投資，但對方卻嫌這樣賺太慢，幾次下來她已快忍無可忍，「問題是再怎麼慢也比他現在快吧，他現在存款完全是零成長欸，只差沒負債而已。」有次2人剛好討論到聖誕節，男友竟直接回說沒錢無法吃大餐，讓原PO直呼，「覺得心好累！」

原PO認為，雖然男友身上沒有債務，也沒有借錢去投資，但問題在他把錢都拿去打水漂，現在2人只要聊到投資觀念就會演變成爭吵。她坦言，自己雖然年薪不如對方，但存款早已經破200萬，並拿120萬元在做投資。

「我就是不懂到底存錢哪裡難？為什麼我要苦口婆心地勸，然後他自己都覺得這樣沒問題，還說自己這樣投資是為了未來可以不用那麼辛苦，我怎麼看都覺得未來是我一個人在辛苦啊！」原PO表示，兩人原本已經論及婚嫁，但現在她真的很不安心，想到未來有可能都是她在存錢，男友則負責賠光資產，不只是沒安全感，更覺得很不爽。她問，「該放生嗎？這樣的男友還有救嗎？」

對此，網友認為，投資可以，但存錢也很重要，如果男友繼續抱持這種賭徒心態，那最好趕快分手。「賭徒心態還不跑」、「賭徒心態，如果不改以後就是敗在賭上面」、「其實妳自己已經很清楚了，男友溝通不了也只能放生，不是說他不能投資，但該存的錢還是該存吧」、「建議分手，如果哪天他把買房子的錢賠掉，小心欲哭無淚」。