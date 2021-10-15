最近的美英澳簽訂AUKUS協議，美英將為澳大利亞建造核潛艇，但澳大利亞為此撕毀與法國的潛艇合約引爆國際風波。印媒對此分析稱，澳大利亞購入核潛艇 對印度有利，在美日印澳四方會談（QUAD）的架構下可以協助印度制衡中國，印度甚至應該轉向法國談判採購核潛艇，與法國的軍事合作可以在飆風戰機擴展至核潛艇，增強印度對中國的威懾力量。

《新浪網》引述印度《歐亞時報》的報導稱，印度對AUKUS協議也有著複雜感情，印度很高興該協議可以對抗中國，但是印度對美國未向自己轉讓核潛艇技術感到遺憾。印度已經從俄羅斯租借了一艘阿庫拉級核潛艇，但受俄羅斯限制而無法部署核武器。

報導認為，印度政府應該與法國談判採購核潛艇有幾個原因：首先，印度不太可能得到美國的核潛艇，美國對印度技術安全的擔憂依然存在，不會向印度轉讓如此敏感的技術；其次，澳大利亞被美國視為忠誠和堅定的盟友，印度只是一個與美國存在重大分歧的合作夥伴；再者，澳大利亞在美國核潛艇技術上投入鉅資，兩國海軍互通性可以無縫對接，印度要做到這一點很難，印美兩國軍隊實現交互操作可能需要花千億美元；第四，澳大利亞獲得核潛艇，但沒有核武器，如果美國向印度提供核潛艇，同樣也不會給印度發射核導彈的能力。

印媒進一步指出，印度現在是美日印澳四國聯盟的成員國，他們希望在印太地區遏制中國發揮積極作用。

報導指出，目前印度的海軍核威懾力量並不可靠，租借來的俄羅斯阿庫拉潛艇沒有核武器，印度國產殲敵者號噪音很大，比較像是一艘技術技術演示艦艇，而不是一艘可操作的潛艇，而且殲敵者號能否從水下發射尖端的核導彈也大有疑問。

而與印度相比，法國建造核潛艇有悠久歷史，法國甚至還願意為印度為採購的法制武器配備核彈頭。法國現在擁有配備16枚核導彈管的戰略核潛艇，每枚導彈都可攜帶3枚核彈頭，這使得一艘核潛艇就能夠投射48枚核武器，足以構成強大的水下核威懾力量。

報導指出，法國一直是印度可靠的武器供應商，而且也允許印度將核彈部署在幻象2000戰機上。事實上，印度從法國購買飆風戰機的原因之一，就是法國允許這些戰機用於執行核打擊任務。

印度目前正在與法國聯合建造常規潛艇，但印度海軍一直在追求擁有核潛艇，法國也會願意出售這些武器。澳大利亞撕毀與法國潛艇合約後，法國表示能有興趣向印度提供核潛艇技術。在軍事上，印度海軍需要威懾中國，並在印度洋投射自己的海上力量，法國核潛艇將可以幫助印度海軍實現這兩個目標。

報導強調，購買法國潛艇並不意味著印度將尋求採購法國的核導彈或核技術，這筆交易只是為印度提供了一款有效的核潛艇平臺，可用於發射印度國產的潛射彈道導彈和巡航導彈，從而大幅提高印度海軍的殺傷力。引進攻擊核潛艇更符合印度海軍的利益，但問題是印度和法國政府能否達成這樣的協議。