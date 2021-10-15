工作內容就是把動畫《辛普森家庭》（The Simpsons）給看完？這樣的幸福工作你想應徵嗎？一家線上賭場網站開出時薪17英鎊（約新台幣670元），外加每一周都有追劇配備「一盒甜甜圈」的超狂職缺，令人相當心動。

外媒報導，英國一家線上賭場Platin Casino在網站上發出了徵才公告。內容指出《辛普森家庭》預測未來的能力有目共睹，包含預測到川普（Donald Trump）當選美國總統、冠狀病毒盛行等事件，令人對它不敢小看。因此決定聘請員工，來針對《辛普森家庭》進行分析，並且期待在看過每一集內容之後，可以提供對於未來預測的相關報告，期待能預知2022年會發生什麼大事！

根據職缺說明，這項工作歡迎18歲以上，來自各國的網友報名。但前提要精通英文，具備良好的寫作技巧，最好很愛《辛普森家庭》，不過這一項不是必要條件。

這一份工作內容預計花費284小時來追完33季《辛普森家庭》以及衍生電影，預計工作期間為期8周。總共的薪水為5000英鎊（約新台幣19.7萬），此外還有補貼網路費、線上串流平台Disnay+訂閱費用的75英鎊（約新台幣3000）。

此外應徵上這份工作的人，每周還會收到一盒甜甜圈，作為追劇良伴。徵才廣告上說明「我們相信這是荷馬，辛普森（Homer Simpson）本人會喜歡的工作福利。」Platin Casino網站也認為「這工作對於許多人來說都是獨特且夢幻的工作。畢竟，只要看電視就能賺錢，這工作誰不想要呢？」