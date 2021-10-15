經常上政論節目評論時政的美麗島電子報董事長吳子嘉驚傳被民進黨開除黨籍，而開除的7條罪狀也曝光，竟然包括吳子嘉曾經和趙少康、張亞中、羅智強一起開記者會分析兩岸情勢。

國民黨台北市議員徐巧芯以及名嘴李正皓今（15）日在臉書爆料，指出吳子嘉今天收到民進黨開除黨籍通知書，引起關注。而民進黨開除的7大罪狀也曝光，包括吳子嘉曾經和趙少康、張亞中、羅智強一起開記者會分析兩岸情勢，另外還有今年517大停電，吳子嘉批評政府大家一起在騙；黃捷罷免案，吳子嘉稱蔡英文力挺害慘黃捷；總統大選前預測蔡英文得票數不會太過理想；被陳菊告誹謗，吳子嘉稱可私下或公開向陳菊致意，但不可能道歉；稱讚國民黨2020總統選戰策略完全正確；最後是分析民進黨總統大選策略。

據了解，民進黨於10月5日召開中評會，出席者有7人，僅有一人反對開除吳子嘉，其餘6人均投贊成票。

宅神朱學恒也在臉書酸民進黨，「24年恩情斷，一朝富貴嫌糟糠」！