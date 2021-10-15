美9月零售銷售月增0.7％ 優於預期 22:222021/10/15 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國商務部周五（15日）公布，9月零售銷售經季調後月增0.7％，遠高於市場預期的月減0.2％，8月數據上修至月增0.9％。若按年來看，9月零售銷售年增13.9％。 若排除波動劇烈的石油與汽車等項目，9月核心零售銷售月增0.8％ ，高於分析師預估。這些數據顯示，美國民眾的需求強勁並提高消費支出，絲毫無畏通膨升溫的影響。 中華化9月每股純益0.15元 疫情助攻量販店業績 線上銷售暴增5成 #零售銷售 #月增 #優於預期 #美國商務部 #經季調 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 瑞銀預估陸第三季GDP 增率放緩至5％ 15:192021/10/15 財經 9月零售銷售意外優於預期 美股開漲200點 台積電ADR漲近2％ 21:472021/10/15 財經 美國年增8.6％ 10年來之最 04:102021/10/15 財經要聞 健和興獲利飆 9月年增近三倍 04:102021/10/15 產業．科技 拓凱9月營收創單月新高 Q3創單季新高 13:042021/10/15 財經 瑞智今年銷售挑戰2000萬台目標可望達陣 11:322021/10/15 財經 強化線上購物 量販業營業額去年為10年來最大增幅 10:082021/10/15 生活 《金融股》三商壽前3季稅後淨利年增451％ 每股盈餘0.76元 17:242021/10/15 財經 歷史經驗… 台股10月逢低進場好時點 04:102021/10/15 投資理財 《今日財經懶人包》費半指數強彈3％ 台積電Q4更旺 08:052021/10/15 財經 美琪瑪前8月每股賺2.74元 04:102021/10/15 證券．權證 財經熱門新聞 台積電確定赴日 高雄被忘了？他爆1關鍵：企業出走不意外 - 財經 美若支持台獨 就準備打仗吧 - 產業財經 - 旺報 男子兩度1次領百萬勞退金？勞保局回應了 - 財經 - 工商 美股噴了 殺退2隻灰犀牛！謝金河斷言未來4大變化 - 財經 盛極一時淪為「高雄第一鬼樓」 城中城36年前照片曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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