美國商務部周五（15日）公布，9月零售銷售經季調後月增0.7％，遠高於市場預期的月減0.2％，8月數據上修至月增0.9％。若按年來看，9月零售銷售年增13.9％。

若排除波動劇烈的石油與汽車等項目，9月核心零售銷售月增0.8％ ，高於分析師預估。這些數據顯示，美國民眾的需求強勁並提高消費支出，絲毫無畏通膨升溫的影響。