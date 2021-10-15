「台中首購三大區」之一的太平區，近年來地價與房價漲幅驚人！根據實價登錄，今年上半年，預售屋成交單價約在21~23萬元，到了今年9月，成交單價已達到27萬元以上，漲幅高達17％！其中，南太平長億國小一帶，過去因地價親民，吸引許多在地建商插旗推案，不料隨著地價翻漲，以及營建成本高漲，品牌建商推出的電梯豪墅採先建後售，以產品差異化取勝，照樣賣得嚇嚇叫！

生活家建設副總經理劉瑾昀表示，太平區長億國小一帶的重劃區，主要由五個大小不一的自辦重劃組成，採低密度、高綠覆發展，步行區域內設有不少大小綠地公園及預定地，享有幼稚園至高中15年長億完整學區，車程10分鐘內具太平與大里雙核心生活圈、74號快速道路。

深耕太平區的品牌建商-生活家建設，3年多前就在太平長億國小周邊推出「生活家徽一期」透天別墅案，深受區域客青睞，一推出即迅速完銷。由於生活家建設堅持品質、走差異化路線，「生活家徽二期、三期」電梯豪墅案，採取先建後售，如今全新完工落成，新成屋眼見為憑，且周邊鄰居單純，生活圈自成一格，可說是離塵不離城。

劉瑾昀表示，生活家徽二期共4戶、三期僅2戶，全案規劃地坪33-40坪、建坪85-100坪，戶戶3-4車位，每戶總價在4000萬至5280萬元之間，目標客層鎖定注重生活品質的換屋族和企業主。劉瑾昀說，長億國小一帶距離大里與太平工業區都不遠，新案頗受企業主的青睞。

以自住為出發點的精神，「生活家徽二期」室內、浴廁注重通風採光，一樓挑高3.8米等規劃，加上以七期豪墅的高檔配備、規格與設計，產品規劃整層大主臥、飯店式衛浴雙檯面、主臥獨立更衣室、私有花園、私有大露台、層層有景景觀的花園宅，都是太平區唯一，因此開箱影片一出，讓網友驚艷不已！

值得一提的是，擁有三十年建築經驗的生活家建設，堅持從土地開發到建築師、營造、室內設計、銷售至末端的售後服務，都親自處理，從頭到尾協助住戶把關房屋的品質。

劉瑾昀說，隨著太平區土地高漲，生活家建設將轉戰單元三重劃區，在龍富15路推出「生活家賦」電梯豪墅案，同樣採先建後售，預計2022年完工落成，每戶總價在4000-5000萬元之間；也將在龍富17路規劃推出住宅大樓案。