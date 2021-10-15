安乙蕎（左）和琦琦上《綜藝3國智》。（台視提供）

台視《綜藝3國智》邀請到兩位女神安乙蕎及琦琦挑戰本次關卡，主持群也顯得相當有活力。威廉爆料：「豆哥一大早就在跟人家聊天！」納豆解釋其實跟琦琦是舊識：「琦琦15歲我就認識她了，那時候主持節目，她是節目來賓。」安乙蕎也立刻「認親」提及兩人曾一起拍過電影《同學麥娜絲》，但納豆卻完全想不起來，場面陷入一陣尷尬。

主持群則是樂得看好戲，張立東笑說：「你跟本不認識人家，這就是大頭症啦！獎座送回去好了。」王少偉安慰安乙蕎：「妳不要難過啦！納豆在台上連女友依依都忘記謝謝了。」納豆澄清對安乙蕎沒有印象的原因，主要是劇中的故事線不同，自然很少遇到，他趕緊表示：「那是因為我們兩個沒有對到戲啦！」焦急得模樣，讓大家看了捧腹大笑。

《綜藝3國智》本周搭上即將登場的全運會熱潮，順勢推出「6搶1金牌賽」，節目到最後還會大方送出1萬元「國光獎金」。大夥分組PK拚得起勁也不忘嗆聲，搶著給對手下馬威。瑪麗和琦琦對戰時，王少偉先是要琦琦表明自己的年紀，在對方說出目前23歲時，張立東不甘示弱在一旁幫腔：「怎麼樣，她(瑪麗)大你一輪啦！」

瑪麗聽到自己年紀被拿來作文章，瞪大眼回張立東：「我現在可以發脾氣了嗎？」張立東原本想輸人不輸陣，反倒弄巧成拙，也讓在場工作的攝影師忍不住大笑，瑪麗沒好氣的說：「攝影師笑得太大聲了吧！」以上內容將於本周六（16日）晚8點在台視播出。