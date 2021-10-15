高雄市鹽埕區「城中城」大樓發生大火，造成46人死亡悲劇，為協助罹難家屬與傷者一起共度難關，身為「全民超市」的全聯福利中心宣布，將捐贈1000萬元給高雄市政府社會局專戶，指定用於「城中城大樓事故」火災撫卹相關用途，期望能盡一份心力協助受災戶共度難關。