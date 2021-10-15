日本防衛大臣岸信夫15日在內閣會議後的記者會上透露，海上自衛隊15日至18日與美國、英國、澳洲各國海軍在印度近海的孟加拉灣實施戰術訓練。美英將派出航空母艦。共同社指出，美英澳已創設新的安全保障框架「AUKUS」，此舉或旨在透過聯合訓練牽制中國。

據海自透露，參加訓練的有海自直升機護衛艦「加賀號」、美海軍核動力航母「卡爾文森號」、英海軍航母「伊莉莎白女王號」等4國的10艘以上艦隻。此次訓練前夕，被稱為「四方安全對話」（Quad）機制的美日印澳4國在孟加拉灣進行了聯合訓練。

岸信夫在記者會上表示：「將為維持、強化自由開放的印度太平洋繼續採取進一步舉措。」

另外，英國《金融時報》網路版14日報導稱，日本首相岸田文雄接受該報採訪時，就美英澳三國安保框架「AUKUS」表示，沒有日本參加的具體計劃，並在此基礎上呼籲稱：「若考慮地區穩定，歐美各國關注亞洲安保環境並參與其中很重要。」