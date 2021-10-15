陳珮騏肖像遭影射為天麗直銷保養證言，憤而貼出截圖與聲明。（翻攝自陳珮騏打氣團）

陳珮騏肖像遭影射為天麗直銷保養證言，憤而貼出截圖與聲明。（翻攝自陳珮騏打氣團）

女星陳珮騏在臉書粉絲團「陳珮騏打氣團」公告，有直銷成員透過合照方式讓粉絲誤會使用該公司產品，在粉絲間流傳後，不勝其擾也讓她在粉絲團緊急貼出聲明並截圖存證，保留法律追訴權。

陳珮騏在貼出公告後，收到許多粉絲暖心打氣，也在公告提到，該直銷商不是安麗，在截圖中顯示該直銷商為天麗。她說，「向來有陌生人恐懼症的問題，工作之外無法與陌生人合照。這批照片是當天劇組工作人員帶來的親友要求合照，我通常會因為感念同事平時的照顧而盡力配合。」「原來同事友人也不認識黃小X，合照也是被未經同意擷取使用的！我本人陳珮騏與同事及其友人，沒人認識該名黃小X，＃我也沒有使用過什麼X麗直銷的產品。＃特此公告並保留法律追訴權。」

藝人經營粉專不易，要維持友好度要付出許多努力， 多數明星對於合照，只要沒有影響行程都願意給粉絲拍照福利，有心人也往往透過明星合照，影射合作、證言，不只影響藝人信譽，也傷害粉絲情感，若後續使用產品出問題，也難以求償，若有喜愛的明星，還是要以官方訊息為主。