媒體人吳子嘉遭民進黨開除黨籍，名嘴李正皓15日在臉書爆料，吳子嘉被民進黨開除黨籍，吳子嘉將於明天直播時公布裁判書，堅決進行申訴程序。吳子嘉也在節目中證實此事，並認為這是報復性的開始清理戰場，把戰場清理完了，明年2022年好選舉。

吳子嘉15日在《關鍵時刻》節目中談及東洋疑涉內線交易被搜索的議題，吳子嘉說，他保證林全不會搞內線交易，指林全掌握真正的資訊在手上，質疑這件事情完全是司法迫害，他要幫林全講話 ，這擺明是惡搞的案子。

吳子嘉指出，內線交易的構成要件裡面，有一個最重要的移送單位，叫做金管會，指民眾檢舉，鬼扯，民眾怎麼檢舉？民眾根本不知道。而最大的誤會就是，誤會是林全指使他來幹這件事情，這就搞錯了，爆料的消息來源並不是林全，當然他自己有消息來源。劉寶傑此時插進一句話說，「所以才被開除黨籍了。」吳子嘉回應說，「對！講對了！我今天才接到民進黨開除我黨籍通知書」這就是報復性的開始清理戰場，把戰場清理完了，明年2022年好選舉。

網友紛紛表示，、「恭喜！恭喜終於脫離苦海。」、「吳董又再次被開除黨籍啦！」、「現在可以盡情爆料。」、「這黨怎麼變成這樣(這句話不知已經說了幾遍..唉)。」