對於高雄城中城大樓惡火造成46人不幸罹難，燒出複合式大樓的管理問題，以及台灣老舊建物的潛在危機。國民黨籍立法委員蔣萬安指出，應加強危老及高風險建築救災演練以及全面盤點建物消防安全設備是否完備。

蔣萬安今（15）日在臉書提到，在加強危老及高風險建築救災演練方面，各縣市政府必須確實列管危險、高風險建物，落實公安檢查、消防安檢及定期稽查，更要加強救災模擬演練，絕不能讓行政怠惰或人力不足，成為犧牲公安的理由。同時，此類建物多半屋齡偏高，政府也應協調結構技師、土木技師等專業團隊，針對建物結構進行體檢及補強，以降低突發危難的傷害。

另外，他認為也應全面盤點建物消防安全設備是否完備，包括消防安全設備必須定期保養維護，才能在緊急時刻發揮作用。不過，他發現，臺北市近幾年的消防安全設備合格率，竟有逐年下降的趨勢。根據北市消防局統計資料，107年消安設備查察合格率為94.83%，但108年、109年分別降至93.54%及92.40%。消安設備的維護不能打折，未來他也會要求中央主管機關督導各縣市政府消防局進行全面查察，不合格的地方也要求儘速改善。

蔣萬安披露，臺北市登記使用執照的建物超過11萬棟，但屋齡超過30年以上的建物超過八成、屋齡超過50年的甚至也超過三成；這些老舊建物雖然符合當時的消防法規，但距離現在的安全法令規範要求仍有很大的距離，可見即便是首善之都臺北市，仍有許多地方需要跟上腳步。

蔣萬安強調，當務之急，除了盡快釐清這次城中城大火的真正的起火原因，老舊建物的公安管理及後續處理問題，甚至加快都更的腳步，都是未來政府及民眾必須共同面對的課題。