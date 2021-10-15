威廉、風田及朵拉到沙灘酒吧用餐，威廉點了最愛的生蠔配啤酒，朵拉喝完調酒則不勝酒力醉倒。（TVBS提供）

《食尚玩家熱血48小時》帶觀眾一窺墾丁獨特新玩法。（TVBS提供）

威廉、風田及朵拉主持TVBS《食尚玩家熱血48小時》上山下海，自攻頂全台最高峰玉山後，這回挑戰潛水到海底當美人魚。近日播出的內容中，朵拉身穿磚紅色比基尼戲水，大露姣好身材，網友直呼：「朵拉好性感、好辣！」威廉則開始擠弄胸肌與朵拉比拚，朵拉見狀笑說：「威廉哥你胸部好像比我大！」

3人到國境之南出外景，風田一到海邊便超興奮，因為這皆是他們今年第1次到海邊玩水。朵拉換上比基尼，威廉見狀立馬演了起來：「遠處好像有個妹！」結果近看發現是朵拉後馬上改口「好解」，笑翻全場。3人接著挑戰後空翻跳水，風田搞笑使用「躺式」下水，朵拉則在跳板上掙扎10分鐘之久，後來直接放棄說要請大家喝飲料，只有威廉姿勢100。

一行人來到沙灘酒吧品嘗美食，店內有威廉最愛的生蠔，他則馬上點一份配啤酒吃，威廉喝一喝突然有了興致，笑談沒有入圍金鐘獎，這次外景每一餐都要喝酒，之後再痛定思痛好好做節目：「接下來要做深度旅遊、深度探訪，明年努力報金鐘！」朵拉則點了1杯濃度較高的調酒，不料喝完直喊「頭很暈」，便不勝酒力醉倒，威廉見狀馬上拿手機錄影留念，並呼喊風田：「風田接下來就交給你了，朵拉這集算特別來賓。」

威廉、風田及朵拉帶觀眾一窺墾丁獨特新玩法，除了去最放鬆的沙灘酒吧喝一杯，還大玩超唯美的水中美人魚，威廉及風田大方露出胸肌展現好身材，穿上人魚裝的威廉還被朵拉笑稱「很猥褻」。《食尚玩家》電視版每周一至周五晚10點於TVBS 42頻道播出。

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