群健有線電視規劃台中購物節振興加倍送還t.Gateway旗艦專案，五大好禮價值超過6千。（台中市政府提供）

台中購物節10月10日起重磅登場，祭出精緻好宅、百萬現金等好康大獎。中市有線電視業者趕上這一波熱潮，加入優惠行列，提供家用網路折扣或加碼送的優惠措施，讓民眾可用超低優惠價格，享受高速飆網的樂趣，歡迎民眾趕緊來衝一波！

新聞局表示，配合國家通訊傳播委員會數位匯流政策，有線電視業者近年已逐步鋪設4K雙向數位機上盒，並開發網際網路應用服務接軌雲端內容，提升與國內外合法的OTT業者合作，同時進行光纖網路優化作業，完善數位基礎建設，各業者皆可提供頻寬300M以上的固網服務，陸續也結合語音辨識系統、家庭保全、健康照護，透過雲端技術及服務匯流，將看電視轉為「用電視」。

新聞局指出，搭上台中購物節熱潮，中市有線電視業者也針對家用網路，提供新申裝戶體驗或期間限定優惠，期望運用有線電視數位化的便利和優勢，促進家用網路普及性，減少數位落差。

新聞局說，中市有線電視業者於購物節期間推出的限定優惠，包括群健有線電視規劃台中購物節振興加倍送還t.Gateway旗艦專案，五大好禮價值超過6千元；豐盟有線祭出1G光纖上網一個月免費體驗；台灣佳光電訊及大屯有線電視提供限時5倍券方案，讓振興5倍券價值變兩倍；大台中數位配合購物節提供超值5倍券方案，滿5000再賺5000元，最高可省近2萬元。

新聞局提醒，由於有線電視服務有區域限制，上述優惠方案也有申辦要件，因此民眾可於申裝前撥打業者客服專線，洽詢進一步的詳細資訊。群健有線40505858、豐盟有線36021189、台灣佳光電訊4495678、大屯有線4495678、大台中數位23113333。