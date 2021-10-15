美國「有線電視新聞網」（CNN）報導，英國保守黨下議院議員亞梅斯（David Amess）15日在教堂與選民會晤時，遭一名年輕男子持刀攻擊，當地警方稍後確認亞梅斯不幸身亡。這是英國自2016年以來再度有議員遭到殺害。

根據報導，亞梅斯的選區是艾塞克斯郡（Essex）西紹森德（Southend West），他當時在選區的英國衛理公會（Methodist Church）教堂中會晤選民，結果遭一名年輕男子持刀攻擊；艾塞克斯警方稍後確認，亞梅斯當場死亡。警方已逮捕一名25歲男性，並稱找到一把刀。

亞梅斯在教堂會晤選民時遭人持刀攻擊。（圖／美聯社）

現年69歲的亞梅斯是一名資深國會議員，1983年進入下議院，之後持續擔任議員至今，2015年受封為爵士。他遭刺殺的消息震驚英國政界，英國國會已降半旗致哀；在野黨工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）稱這是「可怕而令人震驚的消息」；倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）稱亞梅斯是一名「偉大的公務員」；英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）則說他是「一名在履行民主職責時被害的偉大國會議員」。

英國政治上有進行一對一選民陳情的傳統，被稱為「問診」（Surgery），期間選民將能與議員面對面討論地方或國家政策問題。CNN指出，在進行這類選民服務時，議員們通常無法採取有效的安全措施。

CNN指出，這是繼2016年工黨議員柯克斯（Jo Cox）遇刺後，5年內第2度有英國國會議員遭殺害。柯克斯2016年6月16日於選區約克郡（Yorkshire）城鎮柏斯托（Birstall）準備進行「問診」時，與52歲的白人至上主義者梅爾（Thomas Mair）發生激烈爭執，遭對方槍擊並以刀子猛刺，送醫後不治身亡。