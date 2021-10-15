收集滿8枚活動圖章，即可兌換萬聖節活動紀念品。（台中市政府提供）

邀請大家一起到藝術街感受萬聖節活潑、多元、親子的歡樂氣氛。（台中市政府提供）

「第八屆東海國際藝術節藝術-Halloween！變裝follow me！」，10月24日將於東海藝術街商圈熱鬧登場，活動預計從下午2點到晚上8點，現場有不同主題活動，包含變裝遊 行、街頭藝人、主題市集、店家闖關等，邀請大家一起到藝術街感受萬聖節活潑、多元、親子的歡樂氣氛。

台中市政府經濟發展局今日在東海藝術街商圈科比意廣場舉辦活動宣傳記者會。經發局表示，這次商圈店家各自發揮創意精心佈置，更親自裝扮，結合音樂、舞蹈，以最吸睛的方式歡慶萬聖佳節，活動當天更有神秘嘉賓巧克力阿姨發放十斤台中知名巧克力 給討糖的小朋友。

為鼓勵參加藝術節的遊客進店，還有闖關活動「搗蛋闖關大進擊」， 特別邀請商圈會員店家擔任關主，邀請民眾以家庭為單位，到各合作店家完成闖關任務，收集滿8枚活動圖章，即可兌換萬聖節活動紀念品，活動採網路報名制，歡迎踴躍參加。

經發局表示，今年藝術街第一家店「潘媽媽的店」，高齡86歲的潘奶奶將攜手三代參與經典的變裝遊行，另外還邀請美國達人秀第一名表演者NINI MUSIC、氣球小丑、 高蹺雜技、摩登歌舞、東海大學管樂社等演出，精采可期。

經發局說，為了鼓勵市民到東海藝術街遊玩消費，現在購買市值500元的東海藝術街文創商品福袋一只，加碼送600元商圈數位購物券，現買可現抵現金，今日開始販售限量300袋，售完為止，鼓勵大家使用振興五倍券來購買，不只能買到超值福袋（販售地點：龍井區國際街130號，小衣乙鋪），消費金額還可以登錄台中購物節APP抽好禮。