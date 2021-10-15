歐盟提案欲禁止在北極開發新的石油、煤炭和天然氣資源，防止北極進一步遭受氣候變遷威脅，然而俄羅斯利用北極豐富的天然資源協助支撐經濟，雙方立場南轅北轍，讓北極成為俄羅斯與歐盟的最新衝突點。

歐盟13日的最新提案，目的在避免北極繼續受到天氣暖化衝擊。然而握有大片北極領土的俄國副總理諾瓦克（ Alexander Novak），在知悉歐盟的提案後大表不滿，稱歐盟此舉全然是政治動機，毫無意義。諾瓦克在「俄羅斯能源週」國際論壇向媒體表示：「聽聞提案時讓我有點驚訝，全球可以禁止石油和天然氣生產的地方有很多，為何偏偏是北極，而不是赤道？歐盟的提案純粹是政治意圖。」

歐盟提出提案的時機，恰巧是俄羅斯與歐盟的能源緊張升溫之際，尤其在天然氣方面。歐洲對天然氣需求躥揚，但天然氣供給較預期吃緊，造成價格急速飆高。

俄羅斯宣稱已經加緊生產，但批評者稱俄國把對歐盟的天然氣出口作為政治用途，以促使德國批准由俄羅斯能源巨頭Gazprom負責開發的「北溪2號」天然氣管線。

不過俄羅斯否認趁人之危，利用歐盟的天然氣危機。俄國總統普丁日前受訪時表示，莫斯科並未將天然氣當作武器。

幾年前北極國家的緊張情勢就已經逐漸升溫，特別是鑑於俄羅斯悄悄在當地擴大政治、經濟和軍事影響力。

有別於俄羅斯，歐盟在北極是相對較新的參與者，而且也不是北極理事會的成員，儘管理事會有歐盟會員國丹麥、芬蘭與瑞典。

不過歐盟似乎有意提升在北極的影響力。歐盟在提案中指出，「在氣候變遷、原物料和地緣戰略影響方面，北極地區對歐盟具有策略重要性。」歐盟同時表示將加強對參與北極事務，以提升對北極的影響力。