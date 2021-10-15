微風搭上振興五倍券推出「七倍返還」活動，限量1000份2天秒殺，首3日業績較去年三倍券成長9倍，預估信義區3家百貨10月21日起周慶可較去年成長5成；看好6店周慶總業績可達41.9億元，較去年41.8億元高，目標年營收也可比去年305億元高。
微風廣場周年慶5％成長，遇上中秋節連假、餐飲開放梅花座，精品、餐飲表現都好；9月起微風旗下6店都有3成成長；微風信義、松高、南山周慶預購在五倍券和國慶連假雙雙推動下拉抬業績。
10月21日至11月14日微風信義、微風松高、微風南山周慶登場，3館首賣、獨家商品逾百件，微風信義新引進Van Cleef & Arpels全新旗艦店，BV、FENDI和BALENCIAGA換上全新店裝；微風南山有BV、CELINE快閃店，和獨家的off-white精品童裝。
周慶期間除滿萬送千、滿千送百，還推出「滿額雙周抽星級飯店」微風積點禮遇會員活動時間，憑當日單館單筆每滿6000元，可抽獎1次，11月12日、26日各抽出3名「大倉久和大飯店住宿券（含早餐）」，最高價值近6萬元；微風南山加碼抽機車，凡在指定專櫃消費滿額，可抽價值15萬1000元的Vespa Sprint125i-getABS烈焰緋紅機車。
滿萬送千、滿千送百門檻包含微風信義、南山高級珠寶或手表滿3萬贈1.5萬；國際精品滿1萬贈1萬點；國際名品、服飾名品、時尚家居或流行名品滿5000贈500點；化妝品、香氛保養、流行運動或atre滿3000贈3000點；微風松高時尚家居滿1萬贈5000點；全館不含H&M、餐飲、部分櫃位滿3000贈300點。
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