為了推廣國產材利用與林下經濟等林產物多元服務價值，開辦第五年的森林市集「森林有市」於15日下午兩點盛大開幕。主辦單位林務局號召來自臺灣各地的國產木竹材廠商、林產品開發應用具產業規模之社區、團體等齊聚一堂。今年森林市集規劃五大主題市集、室外森林野台活動、室內手作體驗以及森影展，帶領民眾認識國產木竹材產品、國產竹材產品、環境友善餐飲、林下經濟等森林特色產品、生態旅遊遊程規劃，使民眾親以五感全方位體驗森林對我們的飲食、建築、家居、育樂、心靈陶冶所能帶來的惠益。

林務局106年宣告迎向「國產材元年」起，便積極推廣國產木、竹材。今年森林市集以「國產竹材」為一大焦點。除了加重「竹材」產業的曝光以呈現，更規劃竹製攤位棚架以及竹製鞦韆裝置藝術，使民眾體驗竹材溫潤及堅韌的特質，跳脫對於竹材僅使用於傳統農家器具之框架，認知到竹材可應用於建築設計及其他多元利用之可行性。

林務局表示，我們的生活與森林息息相關，每一個舉動與消費行為都間接影響到森林與自然環境，民眾可以藉由購買「臺灣木材」標章的木材產品，避免成為盜伐的幫兇。而竹材是固碳能力優異，被視為最永續、最環保的自然資材，我們應該要重視這樣的綠色資材。期望這3天活動能順利舉行，大家在對抗疫情的同時，更能感受森林對人類提供的多元服務，更加珍惜這得來不易的森林資源以及健康生活。

為期3天的2021森林市集，集結了國產材創意好物、優良木竹工藝、精彩音樂及豐富人文特色，活動時間為10月15日星期五下午2點到晚上8點、10月16日星期六下午1點到晚上8點、10月17日星期日下午1點到下午6點，邀請民眾周末抽空前來華山中央藝文公園以及西一館走走，一起感受森林的豐盛美好！