昨日外媒報導指稱微軟公司旗下的全球職場社交平臺領英（LinkedIn）將在今年稍晚關閉在中國的職業網路服務，領英中國總裁陸堅為此發表聲明稱，相關消息有誤，該公司決定對目前的戰略進行調整，於今年年內發佈一系列全新的產品及服務，將專注於提供「連接職業機會」的價值。

外媒日前傳出隸屬於微軟公司的職業網路服務平台領英因為「運營環境越來越具挑戰性，以及更高的合規要求」，已決定在今年晚些時候關閉在中國的職業網路服務。《華爾街日報》亦指出，在此之前，領英是最後一家仍在中國運營的美國大型社交媒體網站。

不過針對「微軟將關閉領英中國服務」的傳言，領英官方進行了闢謠。陸媒《澎湃新聞》引述領英中國總裁陸堅發表聲明稱，領英決定對目前的戰略進行調整，於今年年內發佈一系列全新的產品及服務，將專注於提供「連接職業機會」的價值，並表示「未來可期」。

美國《商業內幕》網站10月15日報導說，領英將用新的應用程式InJobs，替換掉2014年在中國上線的原有版本。InJobs的功能將嚴格限定於職位申請，不含有分享帖子或評論等社交網路功能。

領英在10月14日發表的一篇博客文章中表示，該公司的在華新戰略將把重點放在「幫助中國的專業人士在中國找到工作，幫助中國公司找到優秀的求職者」。

美國《紐約時報》報導稱，中國是領英最大的市場之一，擁有5400萬用戶，僅次於美國和印度。不過領英沒有對外透露在每個國家獲得多少收入，目前尚不清楚領英戰略調整後，其數千萬中國用戶的帳戶將會受到何種影響。

據澎湃新聞此前報導，今年5月21日，大陸國家互聯網資訊辦公室通報了105款違法違規收集使用個人資訊的App，領英榜上有名。