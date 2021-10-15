馬來西亞疫情趨緩，成人疫苗覆蓋率也超過9成，首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）今天宣布，自18日起縮短入境者的隔離期，已完整接種疫苗者隔離7天，未接種者則需隔離10天。

馬國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸趨緩，先前每天單日新增確診人數都破萬，但最近已降至數千人。自3日起，單日新增確診人數介於6000多人至9000多人。

馬來西亞衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）今天表示，境內新增7420人確診，全國累計237萬7033起確診案例。

依官方統計，截至昨天，馬國共有2萬7681人病故。

隨著馬來西亞COVID-19疫苗覆蓋率持續提升，馬國政府日前宣布自11日起，允許已完整接種的民眾跨州移動。另外，已完整接種的馬國民眾出國也不需要事先向當局申請許可，但返國後仍需強制隔離。

綜合馬國媒體報導，依斯邁沙比利今天宣布，自18日起，縮短馬國民眾返國後的強制隔離天數，完整接種疫苗者隔離天數為7天，未接種或尚未完整接種者的隔離期為10天。

另外，同樣自18日起，確診者的密切接觸者所需隔離的天數也將縮短，完整接種者需隔離7天，未接種或尚未完整接種者則需隔離10天。

馬來西亞人口約3270萬人，官方數據顯示，截至14日，馬國75.5%人口至少接種一劑疫苗，67.1%已完整接種。其中，91.2%成人人口已完整接種。（編輯：黃自強）1101015