美國白宮15日宣布，對完整接種疫苗的外國旅客解除旅遊限制，開放陸地邊界與搭機入境，11月8日起生效。

美國從2020年3月起為了防堵COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，禁止非必要旅客入境，並關閉陸地邊界。空中旅客禁令首先於2020年初針對從中國搭機前來的旅客實施，接著擴大到30多個國家。

白宮12日宣布，將於11月初開放美國與墨西哥及加拿大的陸地邊界和渡輪口岸，准許完整接種疫苗的外國旅客入境。這和上個月宣布放寬讓國際旅客搭機入境類似，但不完全相同。

未接種疫苗的旅客，依舊無法從美國與加拿大及墨西哥接壤的陸地邊界入境。加拿大從8月9日起准許完整接種疫苗的美國旅客入境，進行非必要旅行。

白宮9月20日宣布，美國將在11月初解除針對來自33國的航空旅客限制，包括中國、印度、巴西和大多數歐洲國家，但當時沒有公布確切日期。

當時它也說，搭機前來美國的所有其他國家公民將適用接種疫苗規定。

非美國籍搭機旅客在登機前必須出示接種疫苗證明，也必須出示近期COVID-19採檢陰性證明，若從陸地邊界入境美國，則無需出示近期採檢陰性證明。

（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1101015