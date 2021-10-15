台中市第二選區罷免案正如火如荼展開，不論是全黨打一人，或是藍、綠大對決，可說是牽一髮而動全身！身為國內第三大黨的民眾黨動向引民關注！民眾黨不分區立委高虹安指出，民眾黨中央要求對陳柏惟罷免案保持中立，台中市黨部代理主委張仲翹強調，罷免陳柏惟若成功，民眾黨在補選立委不會缺席。

高虹安15日到台中市舉辦捐血活動，高虹安指出，針對陳柏惟的罷免案，黨中央要求中立。

張仲翹說，明年台中市議員選舉，民眾黨在立委選舉時台中地區政黨票，約有13.6至14％，市議員目標在10席，分兩階段提名，第一波會是在今年底。會先在潭雅神提名大雅區里長張瑞昌、大里霧峰地區提名江和樹里長參選市議員。

張仲翹強調，北屯、西屯、南屯、東南、后豐、后里也是在第一波提名中。黨主席柯文哲將在選後10月28日到龍井區的柯比義廣場，進行「台灣第3條路」演講，藉此為民眾黨宣傳造勢，凸顯國內政黨不是只有藍綠。