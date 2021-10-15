台北101 10月19日起首次跨觀景台、購物中心、商辦大樓舉辦「樂去101 Happy Journey 101」系列活動，若疊加五倍券優惠，買國際精品、流行美妝回饋15%起，餐飲、伴手禮16%起，回饋延續周慶。

台北101 Coach WILLIS 18手袋，1萬9800元。（台北101提供）

「樂去101 Happy Journey 101」系列活動，搭配五倍券專屬加碼優惠，消費國際精品、流行美妝、餐飲伴手禮，當日累滿1萬送1000享10%回饋，若刷台北101聯名卡再享2%回饋。

台北101 Michale Kors Hally駝色麂皮肩背包，1萬7500元。（台北101提供）

期間持五倍券有四重優惠，明年4月30日前持紙本五倍券或使用101PAY當日累滿5000元送2000點購物金，價值500元，每會員限兌1次；持紙本五倍券於餐廳消費，購物金點數10倍贈；使用五倍券購買觀景台門票，雙人平日500元、假日700元。12月31日前於[email protected] 101使用101PAY消費同享線下回饋、線上再加送400點購物金，價值100元，等同2%回饋。