女星朱茵過去拍過許多熱門電影，其中在《西遊記大結局之仙履奇緣》中以「紫霞仙子」一角，成為影迷們心中的女神，2012年她驚喜宣布和歌手黃貫中閃婚，婚後生下一女，且經常透過社群分享一家三口幸福生活；近日朱茵帶9歲女兒叉燒包（黃鶯）到迪士尼輕旅行，曬出母女合照，網友發現叉燒包越大越漂亮，更像媽媽朱茵了。

朱茵和黃貫中愛情長跑15年，在2012年4月宣布結婚和懷孕3個月雙喜訊，讓粉絲們都替她開心，同年10月就生下女兒叉燒包（黃鶯），一家三口生活幸福又溫馨；近期黃貫中出演選秀型綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》，親和力十足加上超強音樂實力，又成功圈粉一波，但也因為工作今年無法陪女兒過生日，12日還特地在微博PO出父女合照，祝寶貝女兒生日快樂。

黃貫中日前PO文曬父女合照，祝女兒生日快樂。(圖/ 摘自黃貫中微博)

13日朱茵在微博曬出帶女兒去迪士尼輕旅行慶生的照片，多張母女合照清楚露出正面，儘管戴著口罩，但從叉燒包眉目之間都能看出朱茵和黃貫中的影子，朱茵愉悅地表示，「來到一個夢幻的地方，享受一下童話世界！就像去了趟旅行一樣，是屬於我們母女倆的親子時光」；其中一張叉燒包換上迪士尼公主裝，雖然是側面，卻能看出她越大越漂亮。

朱茵在微博上傳多張和女兒去迪士尼的母女合照，網友發現叉燒包越大越漂亮，和媽媽越來越像。(圖/ 摘自朱茵微博)

其中一張叉燒包換上迪士尼公主裝，雖然是側面，卻能看出她越大越漂亮。(圖/ 摘自朱茵微博)

而基因不騙人，黃貫中也在底下回應，「女兒愈來愈像你（妳）了，那我就安慰了」，女兒越來越像媽媽，從文字中就能感受黃貫中身為爸爸也十分開心；網友們也紛紛留言給祝福，「都長大成大姑娘了」、「鶯鶯好可愛，真的越來越像女神了」、「媽呀！我怎麼感覺鶯鶯已經開始有點大美女既視感」。