大陸房地產巨頭恒大集團上周爆發債務危機，外界關注其違約情況，擔憂其一旦違約，恐將造成金融市場動盪，CNN報導，恒大債務危機未歇，在恒大破產前，市場料恐將有數千萬空屋，且幾年後，問題只會變得更嚴重。

凱投宏觀（Capital Economics）首席亞洲經濟學家威廉斯（Mark Williams）預估，大陸目前有約3000萬戶的空屋，約可容納8000萬人居住；此外，約有1億戶的空屋已出售，但並未有人入住，大約可容納2.6億人居住，有些甚至被稱為「鬼城」。

幾十年來，房地產相關產業佔大陸經濟GDP比重高達30%，但有部分聲浪指出，由於許多房地產開發商身負巨額債務，這樣的成長動能可能正在為世界第二大經濟體埋下一顆定時炸彈，其中又以恒大為負債最多的開發商。

此外，不僅是恒大，許多開發商也相繼出現債務問題，今年上半年有12家大陸房地產企業拖欠債務，總計約30億美元的債務；經濟學家表示，大陸多數房地產在完工前就已完成出售，這代表一旦建商在這期間內發生任何動盪，都有可能會影響買家的權益。

美銀近期分析指出，恒大已出售的20萬戶住宅尚未轉交給買家，隨著恒大債務危機未歇，人們心中的隱憂日益漸增，屆時恐將讓買家空手而歸。

但也並非所有房地產企業都債台高築，凱投宏觀經濟學家Julian Evans-Pritchard表示，除了幾個特例，多數房地產開發商的財務狀況都比恒大要好上許多，且能夠承受借貸成本短暫飆升的情形。