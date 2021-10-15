統一獅隊近期傷兵頻傳，「外野3帥」更是只靠林安可獨撐，15日賽前拉上李丞齡，總教練林岳平才希望這些選手能夠頂住球隊火力，李丞齡此役就在5局下敲出生涯首轟，助隊以3比0擊敗富邦悍將，「餅總」賽後說：「希望這支全壘打能夠開引他，讓他在往後的球賽能繼續提升。」

李丞齡在7月時曾短暫升上一軍，出賽3場後又回到二軍繼續磨練，近期他在二軍打擊表現不俗，昨天在與富邦二軍的比賽有開轟紀錄，今天來到一軍舞台，生涯首轟也開張。林岳平表示，打擊本來就是李丞齡比較好的能力，球員有辦法在一軍發揮才是真正的實力，希望這支全壘打有辦法開引他，讓他繼續提升。

不過「餅總」也提到李丞齡的守備是讓他無法升一軍的關鍵，他舉例在第9局的守備瑕疵，「申皓瑋那球如果是好的外野手可能是可以出局的，且若是專職的外野手，往後跑的走位應該是可以很直接到定位，他有點繞弧度，他的守備還是我們比較擔心的部分，這方面希望用我們的方式，幫助他在短時間提升能力。」

李丞齡則表示，自己下二軍後針對打擊、守備做加強，「雖然上個打席遭到三振，但我後來提早準備，改變策略也剛好掌握到投手失投球。」至於9局的那次守備，他也坦言自己有瑕疵，「這是我第一次上場守備，還要再適應一下夜晚的燈光，不然應該是接得到。」

開轟回到休息室跳舞是近年獅隊的傳統，回到休息室後李丞齡大方熱舞，他笑說：「沒有特別準備舞蹈，是臨時的，在跑的時候就在想要怎麼跳。」講完後他還虧了一下學長林安可之前的「手指舞」，「那個我真的是看不懂耶。」他還提到，首轟球將要獻給媽媽，「因為她一路支持我打球。」