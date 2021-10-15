檢調偵辦台灣東洋藥品炒股案，總經理施俊良15日晚間11時許移送士林地檢署複訊，面對媒體詢問：「有無炒股？」，施不發一語無回應，士林地檢署指出，全案共約談26人，其中1人訊問後改列關係人，另8人則因違反證券交易法，各以5萬、8萬交保，其他犯嫌仍在開庭中。

前行政院長林全擔任董事長的台灣東洋藥品，去年10月12日對外發表重大消息，指公司正與德國藥廠洽談BNT疫苗授權，可望引進3000萬劑，東洋股價應聲飆漲，但11月3日，因政府與BNT無法達成共識，東洋終止洽談，股價也隨之跌落。

士林地檢署接獲檢舉，這段期間東洋股票大量異常買賣，公布談授權後，股價由67元飆至90元，原本每日1000多張的成交量，也爆增至3、4萬張，疑有員工涉及內線交易。

檢調查出，東洋內部高層掌握洽談BNT訊息，包括總經理施俊良、公共事務部協理殷為瑩、重症醫療事業群副總經理屈志源、協理吳士中、專員許志遠、資深經理林盈秀、產品專員詹宜婷、助理徐雅柔、職員郭聰進等14人，透過12名親友大量買入東洋股票，在11月3日前後獲利了結不斷拋出，不法獲利近500萬元。

26人經漏夜偵訊，目前已有謝姓、石姓、呂姓等「親友團」，各依5萬至8萬交保，其中有1人只是將股票帳戶借給親友，檢方偵訊後已改列關係人，全案持續偵辦中。