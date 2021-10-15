金鐘視帝屈中恆前陣子上節目分享夫妻相處，談到和老婆Vicky過去只要吵架就把離婚掛嘴邊，有次他忍無可忍點頭答應，還把分居規劃想好，節目播出後收到不少關心。他15日出席「大幕升起 五戲振興」記者會，表示事發後，Vicky的反應竟是「我們上熱搜了，好久沒這麼紅」，讓他哭笑不得。

他表示，不少好友紛紛傳訊息或打電話關心，「很多朋友替我們緊張，其實那是以前的事，不好意思造成大家誤會，我們現在很好」。談到疫情期間生活，他除了被取消近60場舞台劇演出，育有4千金的他，疫情期間在家也很崩潰，「我從來不知道5個女生聚在一起這麼吵，真的不想再經歷這一段」。

自5月起配合中央防疫政策，果陀劇場已取消及延期達31場演出，受影響之演出包括《解憂雜貨店》、《ART》、《生命中最美好的5分鐘》、《最後14堂星期二的課》、《阿不拉桑の太太》，總票房損失超過2000萬，對營運超過33年的劇團，這次無疑是最沉重的打擊。

果陀邀重量級演員金士傑、張復建、曾國城、屈中恆、唐從聖現身，呼籲觀眾走回表演場館。與果陀長期合作的資深演員金士傑表示：「果陀就是一位很有毅力的長跑者，在這必須辛苦撐下去的大環境，果陀還是很願意為藝文付出，持續推出新作品，真的是勇氣十足」。

記者會上5位演員被問及最想挑戰演哪部舞台劇？《最後14堂星期二的課》高票雀屏中選，儼然已成為經典好戲雋永深留人心。演出近300場的男主角金士傑卻表示：「我最想挑戰的其實是阿亮詮釋的角色，這角色是一位市儈的體育記者，他這一輩子最怕掉眼淚，但在陪伴他最敬愛的老師走過生命最後的旅程，面對生與死之際，那是非常有挑戰、有層次的演出。」

曾國城擔任男主角的犀利兩性喜劇《我的大老婆》，對現今社會情愛關係，作出最直剖人心的男女真實告白。主演曾國城笑稱「這次搭檔換人，許瑋甯的角色改由蕭艾演出，很期待碰撞出的新火花」。

果陀劇場在後疫情時代推出經典好戲《我的大老婆》、《最後14堂星期二的課》、《ART》、《解憂雜貨店》、《生命中最美好的5分鐘》，並配合政府振興方案，除了使用「五倍券」、「藝FUN券」、「熊好券」購買果陀劇場演出之票券，享有8折優惠。購票優惠方案可上TixFun售票網或洽果陀劇場02-87721867。