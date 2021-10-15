受限於疫苗數量有限，不少醫院都在進行混打實驗，其中台大率先傳出好消息，初步實驗結果顯示，目前「AZ混打莫德納」抗體表現最好，台大醫師、指揮中心專家小組委員李秉穎也證實消息，稱結果其實在預料中。

根據《TVBS》報導，台大AZ+莫德納混打實驗，目前已經完成第二劑接種後滿28天的追蹤，初步結果顯示，AZ+莫德納混打之後的抗體追蹤，要比單純接種兩劑AZ還要高，也符合國外實驗數據。

李秉穎受訪時也證實消息，指出AZ+莫德納的話，效果比AZ+AZ還要好，結果也在預期中，但詳細數據還是要等3個月才會有較完整的結果。此外台大也同步進行其他疫苗混打實驗，部立桃園醫院與長庚醫院也都正在實驗中，長庚表示下個月底就會有初步結果。

對此指揮中心回應較為保守，醫療應變組副組長羅一鈞表示，必須取得完整資料後，才能討論後續混打政策的調整，目前還不便做說明。