謝盈萱是金馬影后。（粘耿豪攝）

謝盈萱（左）和王淨首次合作。（粘耿豪攝）

潘慧如（左）和卜學亮在新戲合作。（粘耿豪攝）

「霸屏女王」謝盈萱繼《俗女養成記2》後，新劇《四樓的天堂》接力推出，她15日與黃健瑋及王淨、卜學亮、潘慧如等出席職人劇《人選之人—造浪者》開鏡，首次和金馬影后謝盈萱合作的王淨，誇對方有親和力，結果反遭北藝大同學黃健瑋吐槽，曾在合作舞台劇時被謝盈萱加戲狂賞巴掌，謝盈萱在旁聽完後笑著說：「可以不要再記仇了，好嗎？」

《人選之人—造浪者》是大慕影藝繼《我們與惡的距離》、《做工的人》後的第三號作品，是聚焦「文宣幕僚」的職人劇，謝盈萱飾演黨部發言人，王淨是她的得力助手。王淨回想初次和謝碰面，看到在吃便當的謝表情冷酷，後來對方主動分享零食才拉近距離，但吃一口卻發現零食剛過期，謝盈萱不好意思地說：「我就覺得它應該還能吃嘛。」

黃健瑋笑說，與謝盈萱在學生時期「很有火花」，幾乎天天吵架，有次突然加戲甩他巴掌，但導演對巴掌戲很滿意，因此保留下來，就這樣被連甩幾10場：「有次麥克風還被打飛，整場都在飄。」謝盈萱此次在新戲中演發言人，提到準備角色過程，「網路上找到一些發言人宣傳影片，不想用職位來定位，希望寫實一點，不用硬梆梆。」

潘慧如劇中要在謝盈萱面前展現強大氣場，詮釋嚴厲冷靜的高層女強人，卜學亮則要詮釋城府深的草根型政壇人物，和黃健瑋與謝盈萱有不少對手戲，他們都認為劇本的完整度高，台詞幾乎不用特別思考揣摩，就能將自身融入角色之中。

此外，今年角逐金馬獎最佳新演員的潘綱大，則是公正黨文宣部小組成員之一，與廖怡裬、胡瑋杰、詹懷雲各司其職，在瞬息萬變的選戰中，進行高強度、快節奏的文宣工作。

《人選之人—造浪者》幕後團隊陣容堅強，包括以《我們與惡的距離》入圍第54屆金鐘美術設計的羅文璟、以《做工的人》入圍金鐘最佳剪輯的李俊宏、以《愛的廣義相對論─最後一戰》入圍金鐘攝影的簡佑陶、《逆局》攝影師王亮鈞、參與《做工的人》服裝師李怡穎等人。