北市萬華部分區塊，常年都有站壁私娼，近年台籍女子變少，取而代之的是越南、大陸、泰國等各國聯軍，但回溯到20年前，此地仍是台女天下，不少20、30歲的年輕小姐，入夜後花枝招展鶯鶯燕燕，暗藏在大樓一隅，與路過男子眉來眼去，講好價錢便去開房，這些私娼背後都有說不盡的辛酸和故事。

萬華流鶯在當地居民、警察眼中，認為她們都是「甘苦人」。(示意圖／中時資料照)

新南向的觀光優惠，引來各國流鶯站壁賣淫亂象。（本報資料照）

20年前，此區出現1對令人咋舌的組合，50多歲的男子高德勝和小他30歲的宋姓妻子，入夜後他們經常在內江街一帶出現，高的穿著格外醒目，鮮艷的黃色西裝外套，繡上5顆金色五角星，一頂大禮帽也繡著5顆星，走在路上昂首闊步，彷彿像個名人、大老闆，因此被人稱做「五星上將」，他對這個外號也十分滿意。

實際上高的工作卻是拉皮條，他經常指著老婆，向客人大力推薦：「年輕身材又好，1次3000不貴啦！」、「功夫很不錯，試一次看看～」有時還負責跟對方討價還價，講妥之後高常先收錢，然後目送妻子和男客走進賓館，並在樓下幫他們把風。

雲林縣東勢鄉「竹科」私娼寮於疫情期間偷營業，警方查獲1名嫖客與2名私娼。（台西警分局提供／張朝欣雲林傳真）

鑽石大樓外的小巷，經常有私娼站壁拉客。（警方提供／陳鴻泙台北傳真）

政府為了防疫，宣布全國酒店、舞廳即日起停止營業，結果已有不少酒店公關轉入地下化經營。（圖／報系資料照）

宋姓私娼的身世，大家所知不多，只知她生性叛逆、潑辣，很早就跟家裡鬧翻，一頭闖進這塊情慾世界，靠原始本錢討生活，後來遇到能言善道的高，有點戀父情結的宋女，最後和他交往、結婚，宋女認為高不會嫌棄她的工作，還能幫他攬客講錢、省去被抓的風險，兩人後來還生了1個女兒。

這對夫妻當年在街頭討生活，同業競爭非常激烈，經常互相檢舉，高、宋兩人的個性都很火爆，為了搶地盤，高甚至曾當街揮刀，宋女則插著腰大罵五字經，因社維法進出警局更是家常便飯，高不以「吃軟飯」為意，甚至還曾接受媒體訪問，「五星上將」夫妻檔在此區赫赫有名。

當年在萬華服務的員警回憶，老夫少妻的賣淫搭檔，因為高的好吃懶做、愛裝派頭，在小孩出生後、經濟壓力加劇，雙方開始出現口角，甚至上演全武行，宋女氣不過沒用的丈夫，後來直接到警局提告家暴，夫妻感情益加惡劣，宋女後來也不讓丈夫先收錢，而是進房後自行收取，也讓高更加不滿。

2006年4月25日凌晨12點多，等待一整晚的高，發現老婆剛接完客人，帶著3歲女兒，怒氣沖沖地衝向內江街的「工作室」要錢，一場不幸悲劇也就此發生。

※作者簡介:「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。