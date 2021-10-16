55歲國際巨星鞏俐過去是「謀女郎」，她與名導張藝謀相戀8年，於公於私都是他的最佳女主角，兩人卻無疾而終。後來鞏俐嫁給英美菸草公司香港總裁黃和祥，2010年離婚，多年後她與大她大17歲的法國音樂家尚米歇爾雅爾（Jean Michel Jarre）交往，傳聞鞏俐當年抗拒梅開二度，但尚米歇爾雅爾拿出自己的健康報告，向鞏俐證明至少可以陪她到男方95歲，才讓鞏俐點頭答應結婚。

鞏俐1988年演出張藝謀電影《紅高粱》一炮而紅，兩人戲外也發展出戀情，交往8年多，合拍7部電影後宣布分手。之後鞏俐與CEO黃和祥結婚，據知兩人是在港京越野汽車拉力賽相識，但婚後因個性差異分開，黃和祥受訪透露兩人是和平離婚，逢年過節仍會致電對方問候。

鞏俐與72歲老公尚米歇爾雅爾常甜蜜出席公開場合。（圖／達志影像）

鞏俐恢復單身後曾傳和小她13歲的外藉攝影師Chang交往，4年前轉戀大她17歲的「世界電子音樂之父」尚米歇爾雅爾交往，2019年知情人證實鞏俐再婚，隔年兩人傳出婚變，狗仔則拍到兩人戴著口罩在沙灘上牽手漫步，鞏俐穿著白色深V上衣、牛仔短褲，72歲的尚米歇爾雅爾則穿著花上衣、白色長褲，看來十分年輕，幸福模樣讓流言不攻自破。

鞏俐去年演出真人版《花木蘭》。（圖／達志影像）

去年底12月31日鞏俐在法國跟老公過生日，當時尚米歇爾雅爾正好在巴黎聖母院舉辦跨年VR演唱會，結束後夫妻倆在後台慶生，甚至在眾人面前擁吻。據《東網》報導，鞏俐的第二段婚姻其實得來不易，男方第一次求婚時放話，表示：「我年賺1億絕對會讓妳幸福」，但鞏俐只想談戀愛，不想被婚姻束縛，便拒絕尚米歇爾雅爾，後來男方出招，主動到醫院做健康檢查，證明自己身體健壯，至少能再陪鞏俐20多年，並拋出一紙健康檢查證明，讓鞏俐哭笑不得，最後融化在男友的耐心中，答應結婚。