PC（Personal Computer，個人電腦），這個牽動全球科技業6兆元產值的產品，正悄悄上演一場質變。

要具體描述這個改變，得從兩個現場、兩家公司談起。

第一個現場，是台南發展最早的工業聚落——仁德。

奇美九年後重演驚奇 一塊廢料讓子公司轉盈

我們走進緊鄰仁德火車站、與台塑齊名的奇美集團，這個去年成立滿一甲子的南台灣化工龍頭，這幾年有了不尋常變化。

9年前，奇美創辦人許文龍，黯然把旗下面板事業「奇美電」的經營權，讓給郭台銘的鴻海集團，結束奇美在電子業的驚奇之旅；9年後的今天，它卻默默重回電子業這個傷心地，躋身全球6大PC品牌的第一階供應商，去年歐美消費者瘋搶、大賣了近3000萬台的教育筆電Chromebook，每10台就有一台有它隱身其中。

它靠的，是一塊廢塑膠，而更令人想不到的是，它的執行者，竟是該集團57年前成立的子公司、做塑膠粒染色起家的奇菱。2016年，這家公司還處於虧損，但去年，它卻大賺超過半個股本，淨利率達到32％。

材料商「冷衙門變大熱門」 再生塑膠從沒人在乎，到五年出貨增四倍

鏡頭，轉到台北市信義區，震旦大樓8樓。這是過去叫拜耳材料的「科思創」位於台灣的總部，這家在彰化有工廠的材料巨擘，最近有一個團隊，從冷衙門變大熱門；過去五年該團隊的產品，出貨量成長4倍，團隊人數也擴增4倍。

「之前，我們的產品根本沒人在乎。」科思創工程塑料事業部經理吳暐婷向我們回憶這段「黑」歷史。

她口中的產品，叫「消費後再生塑膠」（post-consumer recycled resin，PCR），是一種從舊桌機、舊筆電、舊電視、甚至海洋廢棄物，這些不起眼的「垃圾」，回收再造的塑膠粒。

事實上，目前無論是蘋果去年賣翻、搭載M1晶片的MacBook Air，還是PC「二哥」惠普（HP）、「三哥」戴爾（Dell），都在旗下所有產品的裡裡外外，使用了二至五％不等的再生塑膠，台灣「雙A」之一的宏碁，更在今年5月，推出業界第一台、在機殼裡導入30％再生塑膠的筆電。

究竟是什麼驅力，讓品牌大廠即使成本比較高，也要擁抱再生材料？

成本再高也得打的仗！品牌廠追逐再生材料背後三關鍵

第1個關鍵，是一枚牽動43國政府採購的標章。

這個專屬電子產品的綠色標章，名叫EPEAT，是美國、加拿大、英國等多國，在進行政府採購必備的標章，每年牽動600億美元的採購額。2016年，該標章預告兩年後將更新為2.0版，其中一項重大改變是：所有的電子產品，必須導入至少2％的再生塑膠，才能印上EPEAT這五個字母。

2018年，新版EPEAT上路，中國政府則在同一年，啟動禁止廢棄物進口的「禁廢令」，歐美各國再也無法「倒垃圾」給中國，「當時，歐美品牌被要求，『自己的垃圾自己回收』，所以像可口可樂，就開始做自己的寶特瓶回收系統。」工研院產科國際所組長劉致中，點出PC品牌擁抱再生材料的第2個關鍵。

第3個關鍵，是「碳競爭力」。劉致中分析，為了降低產品的碳足跡，蘋果、惠普、戴爾等品牌，先是從2016年起，陸續要求供應商使用再生能源，「那一波過去後，現在，就是要求零組件的材料（的碳足跡），這時候，供應商為了做到淨零排，勢必得使用再生材料（生產零組件）。」

這波變革目前走了第一個5年，下一個五年會怎麼走？

首先，「自己的產品自己回收」，像宏碁、華碩、三星都正在全球增加回收據點，宏碁更計畫導入舊機「回購」機制，師法蘋果，鼓勵消費者把閒置的舊機交給通路商，透過逆向的物流，從源頭掌握再生材料。再者，「自己的材料自己找」，會是代工廠、零組件廠的發展重點。

過去20年，台灣憑著中小企業彈性強、反應快的體質，度過無數次PC產業的變革；未來，台灣能否在這個市場再贏20年？關鍵，就在我們的一念之間。

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