很多痣都是天生就有的，身體隱蔽部位有痣，不會太影響美觀，但是如果在顯眼的地方長痣，許多人為了愛美會想要點掉，不過運勢命理網站「知命命理」提醒，有3種痣能帶來好運，雖然長在顯眼處，看起來很礙眼，卻是富貴命的象徵，最好不要輕易去除，以免影響自身運勢。

▍1.耳朵痣主富貴

耳朵有痣的人，無論男女，都是頭腦靈活、天資聰穎的人，尤其是在耳朵的邊緣有黑痣，只要面積不大，不長毛，就是福痣，象徵此人能在事業上大展宏圖，發揮自己的聰明才智，學習能力強，能舉一反三，理解速度比其他人快得多，特別是到了中年以後，富貴命開始顯現出來，生活無憂。

▍2.脖子痣主財運

脖子的痣要分前後，脖子前面有痣的人心胸寬大，人際關係好，如果是脖子後面有痣，而且不止一顆，代表此人心地敦厚善良，同時有很好的財運，而且這種福相，在年少的時候就已經顯露出來，如果創業做生意，投資眼光非常精準，當上班族也能順利累積財富，一生不需要為了錢財煩惱。

▍3.眉毛有痣主智商

智商高、態度正向的人，能夠為自己和身邊的人深謀遠慮，規劃縝密的策略，做出正確的決定。眉毛上如果有黑痣，象徵此人頭腦非常聰明，學習力強，而且對家人和朋友非常慷慨，總是會熱心幫助別人，因此人緣非常好，他們渾身充滿正能量，無論生活和職場上多有貴人相助，就算遇到挫折和困難，也能夠逢兇化吉，順利度過難關。

【本文轉載自微信官方帳號「知命命理」（ID：zhimingpingtai），經知命命理授權轉載】