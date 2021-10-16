從5月爭奪股王寶座失利，到如今接連被信驊、力旺超車，掉出台股股價前3大排行榜，外界議論大立光出了什麼問題。從執行長林恩平法說會的回應，能如何解讀公司當前的困境？

一家把技術做到世界第一的公司，為什麼會愈來愈不賺錢？這家公司，是台股前「股王」、最高紀錄一年能賺21個股本的大立光。

10月7日，大立光公告第3季財報，單季毛利率跌破60％，創近5年新低。這個狀況，逼得被稱為「省話一哥」的大立光執行長林恩平，居然在當天法說會現場，為法人說起「故事」，有別過去回答問題，往往3句話不到就結束。

曾經，大立光靠著獨霸全球的塑膠鏡片技術，被蘋果、華為追捧，指定它供應高階手機鏡頭。5年前，蘋果第1支雙鏡頭手機iPhone 7上市，帶動獨家供應雙鏡頭的大立光，毛利率逼近70％，股價更一路暴衝到隔年，創下6075元的台股新天價。

然而，去年第2季至年底，它的業績卻罕見呈現連續下滑；今年前3季，更繳出累計營收年減17％、獲利年減23％的「雙衰退」，以往傲視群雄的股價，也從5千元跌到一度不到2千元，接連讓出股王、股后的寶座。

一代股王怎麼了？林恩平在法說會自述的這段故事，說明了一切。故事大意是這樣的：4年前，大立光為蘋果獨家設計一款鏡頭後，擅長扶植第2家供應商、藉此讓供應商彼此「殺價」的蘋果，發現市場上居然沒有第2家業者能夠生產同款鏡頭，於是，蘋果索性連續兩年，放緩自家鏡頭的升級，企圖用時間換取空間，以便讓其他的鏡頭廠，能快步趕上大立光的技術。「想不到，我們的對手還是做不出來！」林恩平說。

擇善固執 業界無人能敵 卻也使風險過度集中

意想不到的是，蘋果卻再祭出另一道殺手鐧。「2019年，蘋果把光學設計收回去自己做！」海通證券電子研究主管蒲得宇透露，當年蘋果為了制衡大立光，後來更進一步從大立光手中收回鏡頭的設計權，並繼續降低鏡頭規格。

當時，還發生另一件事情。長年與蘋果在高階手機互別苗頭的華為，遭美國政府制裁，嚴重影響銷售量，讓一路被華為步步進逼的蘋果，瞬間少了非得提升手機鏡頭的壓力，對大立光的高階鏡頭就更無需求。「今年他們又特地放了一個更大的規格，這次，對手就順利量產了。」林恩平說。

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