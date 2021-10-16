一場差點被放棄的音樂會，卻意外讓人看見台灣創業家在矽谷的軟實力。

根據《財訊》報導，過去3年，知名音樂家林昭亮年年以台北為名，號召知名音樂家齊聚台北，傳承對音樂的理想。但今年，受到疫情影響，音樂會無法在台北舉行，他一度面臨艱困抉擇，音樂會要辦還是不辦？要讓80多位音樂家齊聚，光是旅費就是一筆不小的開銷。

沒想到，7月30日，林昭亮的「台北大師星秀音樂節」，音樂會如期在史丹佛大學Frost Amphitheater舉行；不但演出前票全部售完，連舊金山市府律師（City Attorney）邱信福，前市長李孟賢夫人林進敏和多位舊金山市府官員，都特地前來捧場。

《財訊》報導指出，促成這場音樂會的幕後推手—舊金山台北姊妹市委員會，是一個民間組織，現任主席是漢鼎亞太主席兼創辦人徐大麟，在創投產業資歷甚深。徐大麟是屏東高中、台大物理系畢業，赴美後在IBM發展；1982年前後，當時李國鼎希望發展創投，在謝森中、徐立德和徐小波協助下，將2億4000萬台幣投入漢鼎的漢通基金，漢鼎亞太因此成為台灣最早期的美式創投，並在1988年投資宏碁，也促成旺宏和茂矽在台灣發展。

聽到林昭亮的台北大師星秀音樂節需要幫助，徐大麟馬上動員在矽谷的台灣人脈，像矽谷美華科技商會會長胡立民、Pine Photonics創辦人龔行憲、橡子園基金合夥人朱偉人、前美西玉山科技協會理事長陳鈞亞、舊金山麥當勞大王尹集成、Trans link Capital資深投資總監李廣益、加州大學柏克萊分校講座教授胡正明，都出錢出力幫忙。

徐大麟接受《財訊》採訪時表示，其實舊金山台北姊妹市委員會已經有50幾年的歷史了，以前這個組織裡科技圈的人不太多。2015年前後，徐大麟接下委員會主席，把他在科技上的朋友都拉了進來，這個委員會開始變得活躍，不管是舊金山前市長李孟賢計畫訪台，或是台北市長柯文哲或雲門創辦人林懷民到舊金山拜訪；或是之前美國缺乏醫療物資，美國醫護人員一度用垃圾袋充當防護衣，也是由這個委員會居中協調，從台灣找到醫療物資，火速送往美國。這一次，林昭亮也是透過經濟文化辦事處聯絡上委員會。

義助林昭亮圓夢 台灣科技人出錢出力

《財訊》分析，這場音樂會其實只是冰山一角，徐大麟跟他的創業家朋友們，不只是忙工作，對參與加州和美國的政治，早已費心經營了幾十年。講到對在地關係的經營，徐大麟透露，他們有個「4人幫」，除了他，還有Oak Technology的創辦人臧大化、朱偉人、Pine Photonics創辦人龔行憲。